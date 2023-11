Sich mit einer heißen Schokolade auf die Couch oder vielleicht sogar vor den flackernden Kamin kuscheln - so machen es die meisten Menschen, wenn es draußen ungemütlicher wird. Doch für die, die auf der Straße leben, werden die Wintermonate schnell zur lebensbedrohlichen Herausforderung.

Am Erfurter Hauptbahnhof wollen Streetworker den Betroffenen besser durch die kalte Jahreszeit helfen. Mit ihrer mobilen Obdachlosenstation "Bertha" stehen sie mit warmer Kleidung und Suppe bereit.

Am Tag versorgen die Streetworker im Schnitt 40 Bedürftige mit Essen, Tee und warmer Kleidung. Ohne Material- und Geldspenden läuft jedoch gar nichts. Thermo-Schlafsäcke für die eisigen Nächte werden besonders dringend benötigt. Wer etwas entbehren möchte, kann die Streetworker jederzeit ansprechen.

Wie viele Menschen ohne feste Bleibe es in Erfurt gibt, lässt sich nur schätzen. Eine dreistellige Zahl sei es mit Sicherheit, sagt Streetworker Sebastian Klüssendorf, und die Tendenz ist steigend. Das liege vor allen an der hohen Dunkelziffer durch sogenannte verdeckte Obdachlose - also denen, dich nicht offiziell als wohnungslos gemeldet sind.