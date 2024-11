Finanznot: Theater Erfurt erhält 1,8 Millionen Euro von Stadt und Land

Das Theater Erfurt bekommt außerplanmäßig 1,8 Millionen Euro vom Land und der Stadt. Damit soll nach Angaben des Erfurter Kulturdezernenten Tobias Knoblich eine Finanzlücke geschlossen werden. Knoblich sagte MDR KULTUR: "Die Lage war durchaus prekär, weil wir im laufenden Haushaltsjahr eine Liquiditätslücke, also wirklich fehlendes Geld, festgestellt hatten."

Entstanden war die Lücke laut Knoblich vor allem durch höhere Tarife und ein Minus von mehr als einer Million Euro durch weniger Einnahmen aus den Domstufen-Festspielen 2023. Die Faust-Aufführung sei nur zu 65 Prozent ausgelastet gewesen. Das habe an den Folgen von Corona gelegen – aber auch an dem Stoff, der ein bisschen sperriger gewesen sei als sonst. Die eher handlungsarme Oper habe die Leute nicht wie sonst üblich vom Hocker gerissen, sagte Knoblich.

Laut Knoblich stammt das Geld – die Stadt zahlte 800.000 Euro – aus dem sogenannten globalen Haushalt und ist übrig. Es komme aus Haushaltsstellen, in denen weniger Mittel abflössen als erwartet. Ähnlich verhält es sich mit der Summe von einer Million Euro vom Land. Die Staatskanzlei teilte mit, weil nicht alle zur Verfügung gestellten Mittel abgerufen worden seien, sei das Geld übrig.

Knoblich sagte weiter, damit das Theater nicht erneut in so eine Schieflage gerate, müsse einiges geändert werden. So soll es beispielsweise bessere Kontrollen geben: "Nur wenn man genau weiß, wo die Kostentreiber sind, kann man ja auch nachhaltig und umsichtig wirtschaften", sagte Knoblich MDR KULTUR. Positiv sieht der Dezernent, dass ab kommendem Jahr Stadt und Land gemeinsam die Theaterfinanzierung anheben. Das beginne mit etwa vier Millionen Euro mehr, die ins System kämen. Dennoch müssten die Kostentreiber parallel im Auge behalten werden, warnt Knoblich.