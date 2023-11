Nach eigenen Angaben soll es in der Spielzeit 2024/25 eine Premiere weniger als geplant geben. Welche Inszenierung das betrifft, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin. Darüber hinaus will das Theater Sachkosten und Ausgaben für Aushilfspersonal kürzen.

Ob der Plan, auch Versicherungen für Maschinenanlagen zunächst für ein Jahr auszusetzen, am Ende eine tragbare Lösung ist, scheint fraglich. Zwar beteuerte die Sprecherin, Menschen seien in keinem Fall gefährdet, allerdings müsste im Fall eines technischen Defekts an den dann nicht versicherten Anlagen wohl die Stadt einspringen und die Kosten übernehmen.