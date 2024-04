Die Feldjäger sind die Militärpolizei, kurz MP, der Bundeswehr. Sie sind in erster Linie mit dem Militärischen Ordnungs‐ und Verkehrsdienst innerhalb der Bundeswehr vertraut. Feldjäger sind in allen Einsätzen der Bundeswehr dabei, so auch bei Auslandseinsätzen, wo sie dieselben Aufgaben wie im Inlandsdienst haben. Insgesamt gibt es 23 Feldjägerdienstkommandos in Deutschland. Zu ihren Aufgaben zählt:





Kontrolle und Regulierung des militärischen Straßenverkehrs

Absicherung von Veranstaltungen oder Bundeswehreigentum im Objektschutz

disziplinarische Ermittlungen bei Verstößen von Soldatinnen und Soldaten und Gewahrsamnahme

Erhebungs- und Ermittlungsaufgaben bei Tatorten

Kontrolle von Menschenmengen und gewalttätigen Ausschreitungen

Motorradeskorte bei protokollarischen Anlässen



Quelle: Bundeswehr