In Erfurt ist ein zehnjähriges Kind von einem Bus angefahren und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall am späten Donnerstagnachmittag in der Friedrich-Engels-Straße/Höhe Haltestelle Fritz-Büchner-Straße. Ein Linienbus der Erfurter Verkehrsbetriebe erfasste das Kind beim Anfahren. Es war offenbar unvermittelt auf die Straße gelaufen.