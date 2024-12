"War interessant, wie die Kollegen im Hintergrund arbeiten. Gestaltung des Tages abwechslungsreich."



"Das war ein sehr interessanter Tag. Danke!"



"Ich bin beglückt, Sie alle heute froh, munter und so geistreich wiedergesehen und nicht nur gelesen zu haben."



"Sehr kompetente Mädels bei der Hausbesichtigung, nette freundliche Mitarbeiter im Haus. Es konnten einige Fragen geklärt werden und es gab angeregte Diskussion."



"Zuerst vielen Dank, dass Sie uns die Einblicke in Ihre Arbeit gegeben haben. Meine Meinung zum Fernsehprogramm habe ich in die Kamera gesprochen - im Programm zu viele Krimis. Bildungsfernsehen kommt entweder zu spät oder gar nicht, Fußballberichterstattung zu umfangreich. Bei Filmen vor allem Krimis. Es wird oft die Sprache von der Musik überlagert. Es soll doch noch einen Kanal geben, wo man nur die Sprache zu hören bekommt."



"Vielen Dank für die Möglichkeit des Austauschs. Es waren viele interessante Eindrücke. Sicherlich ein wichtiger und auch in der heutigen Zeit notwendiger Face-to-Face-Kontakt, der das virtuelle Begegnen ergänzt."



"Vielen Dank für die Einladung. Es war sehr interessant. Ich bin auch sehr zufrieden mit dem Kommentieren beim MDR. Kein Grund zu Beschwerden. Bitte so weitermachen."