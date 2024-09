Nach Informationen von MDR THÜRINGEN wurde damit am Dienstag auch ein angestrebter Vergleich mit großer Mehrheit von der Personalvertretung abgelehnt. Witzmann sollte demnach als Compliance-Beauftragte zur Stadtverwaltung zurückkehren.

Witzmann hatte Vorwürfe um sexuelle Verbalattacken und Machtmissbrauch am Theater Erfurt öffentlich gemacht und hatte sich ohne Zustimmung ihres Dienstherrn an die Öffentlichkeit gewandt. In der Folge waren der Generalintendant des Theaters, Guy Montavon, und Werkleiterin Angela Klepp-Pallas ihrer Posten enthoben worden.