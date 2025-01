Derzeit geht es in der öffentlichen Debatte vor allem um die Rechtsstreitigkeiten rund um den Theaterstreit. Witzmann wünscht sich, dass in Erfurt "die eigentlichen Fälle des mutmaßlichen Machtmissbrauchs nicht aus den Augen verloren werden." Und, auch "dass sich wirklich etwas ändert." Sie hoffe, dass man das als Chance sieht und "diese Tür, die ich jetzt für einen ziemlich harten Preis ein Stück weit geöffnet habe, nicht zuschlägt, dass man noch durchgehen kann, sie auch weiter öffnen kann", so Witzmann. Im April könnte es am Arbeitsgericht Erfurt ein Urteil in ihrem Fall geben.