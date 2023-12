Bis Ende Oktober war Mary-Ellen Witzmann Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erfurt. Anfang November wurde ihr fristlos gekündigt. Witzmann hatte sexuelle Belästigungen am Theater öffentlich gemacht . Damit habe sie gegen Dienstanweisungen verstoßen und in diesem Zusammenhang auch noch dienstliche Interna preisgegeben. Das Vertrauensverhältnis sei erschüttert, so die Begründung für Entlassung.

Witzmann erhob Klage zum Arbeitsgericht, am Dienstag traf man sich deshalb zum Gütetermin. Da geht es eigentlich nur darum, ob man sich irgendwie einigen kann. Zum Beispiel - einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen eine Abfindung. Und eigentlich dauert so ein Gütetermin auch nicht lange. Die zuständige Richterin, die stehende Zuschauer zuließ - was keine Selbstverständlichkeit ist - ließ in diesem Fall aber beide Seiten ausführlich zu Wort kommen.