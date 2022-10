Der Zahn der Zeit nagt an der rund 100 Jahre alte Eisenbahnbrücke am Sömmerdaer Bahnhof. Sie wird in den nächsten Monaten abgerissen und durch eine neue ersetzt. Bahnreisende sollen von den Arbeiten fast nichts mitbekommen. Gebaut wird bis auf zwei mehrtägige Sperrungen bei laufendem Betrieb.