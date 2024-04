Bildrechte: MDR/Johannes Krey

Landkreis Sömmerda Hunderte Passagiere evakuiert: ICE bleibt zwischen Erfurt und Leipzig liegen

14. April 2024, 08:41 Uhr

Auf der ICE-Strecke zwischen Erfurt und Leipzig ist am Samstagabend im Kreis Sömmerda ein Zug liegengeblieben. Hunderte Fahrgäste mussten am Abend evakuiert, der Fernverkehr musste bis in die Nacht über Naumburg umgeleitet werden.