Das Verpackungsunternehmen Va-Q-tec hat an seinem Standort in Kölleda zahlreiche Mitarbeiter entlassen. Nach MDR-THÜRINGEN Information sind rund 20 Mitarbeiter betroffen. Die "Thüringer Allgemeine" berichtet von 30 Beschäftigten.

Die Nachricht habe ihn überrascht und er sei schockiert, sagte Kölledas Bürgermeister Lutz Riedel (SPD). Über finanzielle Probleme der Firma sei ihm demnach nichts bekannt gewesen. Am Firmenstandort in Kölleda sind etwa 170 Menschen beschäftigt.

Das Unternehmen mit weltweit mehr als 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellt Dämmstoffe und Thermoverpackungen her. In den Kühlboxen wurden während der Pandemie auch Corona-Impfstoffe transportiert. Ende Januar war zunächst eine Kündigungswelle am Hauptfirmensitz in Würzburg bekannt geworden. Im Sommer vergangenen Jahres wurde Va-Q-tec von einem schwedischen Investor übernommen. Zu den Kündigungen in Kölleda gab die Unternehmensleitung bislang keine Stellungnahme ab.