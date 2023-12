Der Batteriehersteller CATL hat Pläne für ein drittes Werk am Erfurter Kreuz vorerst auf Eis gelegt. Grund sei der geplante Bau eines neuen Werks in Ungarn, sagte CATL-Europachef Matthias Zentgraf bei einer Infoveranstaltung am Donnerstagabend für Anwohner in Arnstadt. Die Thüringer Fabrik mit seinen Tausend Beschäftigten bleibe aber europäische Zentrale des Unternehmens.