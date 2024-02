Am Gründungsstandort von Schott in Jena wird ein neues Glas für die Chipherstellung entwickelt. Mit großer Wahrscheinlichkeit werde das neuartige Halbleiterglas auch künftig in Jena gefertigt, kündigte Schott-Vorstandschef Frank Heinricht am Mittwoch auf der Bilanz-Pressekonferenz des Konzerns in Mainz an.