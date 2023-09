Rastenberg im Landkreis Sömmerda bekommt einen Eintrag im Guinnessbuch der Rekorde. Wie der Vereinsring des Ortes am Freitag mitteilte, wurde der Versuch vor zwei Wochen, die längste Luftmatratzenschlange der Welt zu formieren, anerkannt. Die Urkunde sei auf dem Weg. Die Mitglieder des Vereinsrings, der Förderverein Raspehaus, das Waldschwimmbad und die Stadt hatten den Rekordversuch organisiert.

Im zweiten Anlauf war es den Rastenbergern am 20. August gelungen, eine 296 Meter lange Schlange aus Luftmatratzen im Waldschwimmbad zu bilden. 172 Badegäste hatten sich am Rekord beteiligt. Damit haben sie den bisherigen Rekord von 272 Metern aus dem Jahr 2015 geknackt, der in Itzehoe (Schleswig-Holstein) aufgestellt wurde.