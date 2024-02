Die Feuerwehr hat am Sonntagmorgen bei Rastenberg im Landkreis Sömmerda einen Unfallfahrer aus einer misslichen Lage befreit. Der 48-Jährige hatte beim Einbiegen auf die B176 aus unbekannten Gründen die Kurve verfehlt. Er fuhr mit seinem Wagen geradeaus und durchbrach ein Brückengeländer.

Sein Auto kam in Hanglage am Brückende zum Stehen. Dabei hingen die Hinterräder komplett in der Luft. Nur die Vorderräder hatten noch Bodenkontakt.