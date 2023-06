Besucher schippen Erde auf ein Förderband, die zur Skulptur wachsen soll: Das ist das Konzept einer neuen Kunstinstallation an der Spiegelarche bei Roldisleben (Landkreis Sömmerda). "Es geht um das Thema Erdverbundenheit und darum, etwas gemeinsam zu schaffen", so die Pressesprecherin für die Spiegelarche, Petra Schumacher. "Es ist kein klassisches Ausstellungsprojekt , bei dem Besucher kommen, sich Kunst passiv ansehen und wieder gehen." Stattdessen könne das Publikum selbst etwas tun, Spuren hinterlassen und Teil von etwas Größerem werden.

Für die Installation "Hole/Mound" sind ein schwarzer und ein weißer Pavillon wenige hundert Meter von der Spiegelarche entfernt aufgestellt. Zwischen den Pavillons befindet sich ein industrielles Förderband. Besucherinnen und Besucher graben zunächst im schwarzen Pavillon mit Schaufel und Hacke ein Loch. Der Erdaushub wird dann über ein Förderband in den weißen Pavillon befördert. Dort fällt die Erde durch eine Luke im Dach und wächst so stetig zu einer Skulptur heran. Über die Dauer der dreimonatigen Ausstellung würden so in beiden Räumen zwei Skulpturen entstehen, die die Kraft gemeinschaftlichen Engagements symbolisieren, so die Sprecherin.