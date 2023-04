Am Ufer der Ilm bei Oßmannstedt im Weimarer Land ist erneut ein Tierkadaver entdeckt worden. Laut "Thüringer Allgemeine" (€) wurde übers Osterfest ein schwarzes Lamm gefunden. Es sei inzwischen geborgen worden. Am Dienstag soll es im Landeslabor untersucht werden, um die Todesursache zu ermitteln.

Unlängst war in der Schötener Promenade in Apolda ein toter Rehbock entdeckt worden, den vermutlich ein Hund gerissen hatte. Kurz darauf folgte laut Zeitungsbericht ein Lamm, das an einem Feldweg nahe Pfiffelbach durch Unbekannte abgelegt worden war. Die Todesursache ist noch unklar. Da diese Art der Tierkörperbeseitigung illegal ist, werden Zeugen gesucht.