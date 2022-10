Nach Ansicht der Polizei war die Infrastruktur der Bahn kein mögliches Anschlagsziel. Die Sprengsätze hätten sich im Bereich der Bahnsteige, nicht an den Gleisen befunden. Ein Zusammenhang zur Sabotage an Kabeln der Bahn am Samstag in Herne und Berlin wurde deshalb nahezu ausgeschlossen.