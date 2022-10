Nach dem Fund eines Sprengkörpers am Straußfurter Bahnhof hat die Polizei weitere Einzelheiten mitgeteilt. Danach handelt es sich um zwei Sprengsätze, einer sei mit einem Hakenkreuz versehen gewesen. Ein Polizeisprecher sagte MDR THÜRINGEN, einer der Sprengsätze sei kontrolliert gesprengt, der zweite entschärft worden.

Die Sprengsätze wurden am Sonntag in Sömmerda entfernt.

Die Sprengsätze wurden am Sonntag in Sömmerda entfernt.

Die Sprengsätze wurden am Sonntag in Sömmerda entfernt. Bildrechte: Marcus Scheidel

Wegen des Fundes war der Zugverkehr zwischen Erfurt und Nordhausen am Sonntag stundenlang unterbrochen. Ein Zeuge hatte nach Polizeiangaben am Vormittag einen verdächtigen Gegenstand neben einer Sitzgruppe am Straußfurter Bahnsteig entdeckt. Der Mann verständigte die Beamten, die den Bahnhof weiträumig absperrten.