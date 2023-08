Schlecht gesichert Sattelzugmaschine rollt von Abschlepper und demoliert Bahnschranke

Der Unfall hatte sich gegen 0:45 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ereignet.

Der Unfall hatte sich gegen 0:45 Uhr in der Nacht zum Mittwoch ereignet. Bildrechte: IMAGO/Fotostand

Nach einem Unfall im Kreis Sömmerda ist mit lang andauernden und teuren Folgeschäden zu rechnen. Wie die Polizei mitteilte, hatte in der Nacht zum Mittwoch ein Abschlepper an einem Bahnübergang zwischen Witterda und Elxleben seine Ladung verloren: eine tonnenschwere Sattelzugmaschine.

Das Nutzfahrzeug löste sich aus der Sicherung, rollte vom Anhänger und prallte gegen ein Schalthaus der Bahn. Dabei wurde das Häuschen aus dem Fundamet gesrissen und so so stark beschädigt, dass die Schranke nicht mehr funktioniert. Allein bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 250.000 Euro. Hinzu kommen Folgekosten für die Überwachung des Bahnübergangs. In den nächsten Monaten wird die Bahn hier Streckenposten einsetzen müssen. Dafür könnten weitere 100.000 Euro Kosten entstehen.