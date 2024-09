Weimar: Anna Amalia Bibliothek soll Zukunftsarchiv werden

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar ist als Fürstenbibliothek gegründet worden, hat sich zur modernen Forschungsbibliothek entwickelt und will sich nun – zwanzig Jahre nach dem Brand im September 2004 – als Zukunftsarchiv neu aufstellen. Bibliotheksdirektor Reinhard Laube sagte MDR KULTUR: "Es geht darum, sich in der Gegenwart so aufzustellen, dass diese Bibliothek eine Zukunftsperspektive hat, dass sie auf Gegenwartsfragen reagieren kann und dass sie in Rechnung stellt, dass sie auch für zukünftige Fragen Antworten geben muss."

Knapp 40 Interviews hat die Bibliothek in den vergangenen Monaten aufgezeichnet. Weitere sollen in den kommenden Wochen hinzukommen. Die Zeitzeugen reden dabei auch von ihrer Verbindung zur Herzogin Anna Amalia Bibliothek und von ihren Wünschen für die Zukunft des Hauses. Diese Stimmen seien Grundlagen für künftige Erinnerungen, teilte die Klassik Stiftung Weimar mit, für eine Bibliothek als Zukunftsarchiv.

Außerdem will die Herzogin Anna Amalia Bibliothek ihre Erfahrungen auf dem Gebiet der Buchrestaurierung mit anderen teilen. Seit 2008 betreibt sie gemeinsam mit der Klassik Stiftung Weimar eine Restaurierungs- und Lehrwerkstatt. In ihr wird geforscht und getüftelt, aber auch nach wie vor an den so genannten Aschebüchern gearbeitet – also an jenen stark verkohlten Buchblöcken, die Helferinnen und Helfer nach dem Brand aus dem Bauschutt geholt haben.