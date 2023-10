In der Nacht zum Montag ist in Weimar ein Raubüberfall auf eine McDonalds-Filiale gescheitert. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte ein Mann einen Angestellten mit der vorgehaltenen Armbrust und forderte Geld. In der Folge sei es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen dem Angestellten und dem Täter gekommen.