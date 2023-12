Bildrechte: MDR/Conny Mauroner

Weimarer Land Nach Brand auf Naturspielplatz Apolda: Stall wird wieder aufgebaut

Hauptinhalt

27. Dezember 2023, 13:11 Uhr

Ein Feuer wütetet im März auf dem Naturspielplatz in Apolda. Auch der Futterstall geriet in Brand. 50 Tiere kamen in den Flammen ums Leben. Der Brand löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus.