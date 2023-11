Viele Vereine sähen als größtes Problem die zu geringe Zahl an Trainern. Ein Bild, das sich prinzipiell durch die ehrenamtliche Tätigkeit zieht. "Die Vereine haben extremen Zulauf an Kindern, aber es fehlt an Übungsleitern. Die Verfügbarkeit finanzieller Mittel wäre wünschenswert", so Vize-Präsident Mathiszik. Hauptsächlich in ländlichen Regionen kämpften die Vereine um ausreichend Trainerinnen und Trainer. Nur selten finden sich auch junge Trainer wie etwa im Kreis Sömmerda. "Die Übungsleiter arbeiten alle ehrenamtlich und eine Trainingsgruppe besteht aus 30 Kindern", erklärt Droske.