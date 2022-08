Beim Brand einer Dachgeschosswohnung am Dienstag in Weimar ist Polizeiangaben zufolge ein Schaden von mindestens 500.000 Euro entstanden. Verletzt wurde durch das Feuer aber niemand, wie ein Polizeisprecher sagte. Demnach griffen die Flammen von einer Wohnung auf zwei weitere Dachgeschosswohnungen über. Noch ist unklar, was das Feuer auslöste, so die Polizei.