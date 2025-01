Das muss die Stadt laut Beschluss bis spätestens Montag in einer Sonderausgabe des Kuriers und prominent auf ihrer Internetseite aufklären. In der Ausgabe muss zugleich eine Stellungnahme der Vertreter des Bürgerbegehrens zur Ostumfahrung veröffentlicht werden.

Im Weiteren wird die Stadt aufgefordert, "alles zu unterlassen, was die weitere rechtmäßige und faire Durchführung des Bürgerentscheids [...] gefährdet". Andernfalls drohe ein Zwangsgeld in Höhe von 10.000 Euro, so das Gericht. Die Stadt muss außerdem die Verfahrenskosten in Höhe von 25.000 Euro zahlen.