Der Weimarer Automobilzulieferer Desay SV will 110 neue Arbeitsplätze schaffen. Zudem investiert das Unternehmen rund 25 Millionen Euro in seinen Standort im Gewerbegebiet Legefeld. Wie Geschäftsführer Michael Weber beim Spatenstich am Donnerstag sagte, soll auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern ein hochmoderner Technologiepark entstehen.