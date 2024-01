Bei einem der wichtigsten Bestandteile legt er deshalb selbst Hand an. Seit etwa einem Monat ist Philip Ruge täglich im E-Werk - einer der Spielstätten des DNT -, um dort einen Teppich herzustellen. Entstehen soll ein 41 Quadratmeter großer Wandteppich in der Optik einer grünen Wiese. Dafür haben er und Bühnenbildassistentin Sara Drasdo in kurzer Zeit die Tufting-Technik lernen müssen, mit der sie an guten Tagen zwei Quadratmeter schaffen.