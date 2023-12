Theater Weimar feiert John Lennon mit seinen Songs und Botschaften

Das Theater Weimar feiert John Lennon mit einem musikalisch überragenden Theaterabend.

Die Inszenierung ist neben den Songs aus Zitaten und Botschaften gebaut, die auch heute noch gültig sind.

Zur Premiere des Stücks war das Publikum begeistert.

Aufgerüschte Stoffbahnen an der Hinterwand, auf denen "Across the Universe" steht. Davor ein Klavier, ein Schlagzeug, ein paar Stühle. Die Bühne sieht ein bisschen aus, als fände darauf gleich eine Jugendweihe statt. Es ist nicht leicht, den sozialistischen Charme der Redoute, dem ehemaligen "Haus der Offiziere", unterzukriegen. Dem Team um Regisseur und Intendant Hasko Weber gelingt es innerhalb weniger Minuten. Am Ende wird das Publikum vor der Bühne stehen und mitwippen, mitklatschen, mitsingen.

Musikalisch volle Punktzahl

Keine Kunst angesichts der Musik, die John Lennon uns hinterlassen hat, könnte man denken. Aber "Across the Universe" ist weit mehr als nur ein Konzert mit singenden Schauspielern. Erstens, weil die zwei Schauspielerinnen und sieben Schauspieler so großartig musizieren, dass sie damit gut und gerne auf Tournee gehen könnten. Abwechselnd singen sie, und es ist unmöglich zu sagen, jemand von ihnen sei besser oder schlechter gewesen.

Dascha Trautwein ragt dennoch etwas heraus aus einer insgesamt überragenden Show-Kapelle. Vom ersten Augenblick an ist sie ein energetischer Mittelpunkt der Bühne, erst nur im Background, dann beim Vortrag des Lennon-Gedichts vom "Moldy Man" und schließlich als Interpretin von Songs wie "Mother" oder "Come together". Wäre die musikalische Qualität die A-Note, die Inszenierung bekäme die volle Punktzahl. Bildrechte: Candy Welz

Als kommentiere Lennon unsere Gegenwart

Aber Theater kann mehr, in diesem Falle vor allem Hasko Weber. Er hat seine Inszenierung überaus raffiniert gebaut, aus Zitaten und Songs, aus Zeitgeschichte und Botschaften, die man durchaus als heutige verstehen kann. Nichts weist explizit darauf hin, und dennoch klingt, was Lennon sagte und sang, als sei er eben nicht vor 42 Jahren erschossen worden, sondern als weile er unter uns und kommentierte unsere Gegenwart.

Er wolle, sagt er einmal, im Gegensatz zu Orwell und vielen anderen keine negativen Visionen verbreiten, sondern positive. Lennon träumte von einer Welt ohne sich anfeindende oder bekriegende Staaten und Religionen. Von einer Welt, in der es keine Rolle spielt, welches Geschlecht oder welche Hautfarbe ein Mensch hat, in der jeder sein kann, was er mag. Die Auswahl der Lennon-Zitate und Songs unterstützt Botschaften wie diese, und zwar – im Gegensatz zu vielen Diskursen der Jetzt-Zeit – unaufgeregt und unterhaltsam.

Zwischendurch wird herumgealbert, und spätestens wenn Marcus Horn (sonst am Schlagzeug) seine kleinen Erläuterungen zu den musikalischen Vorbildern Lennons als tatsächlich waghalsig wirkende Zirkusnummer spielt, die er dann auch noch selbstironisch als Marina-Abramović-Momente des Abends anpreist, verdient sich dieser Abend auch in der B-Note die volle Punktzahl. Bildrechte: Candy Welz

Eine als Konzert verkleidete Friedens-Demo

Zusammengehalten wird er von zwei Gedanken: Liebe und Frieden. Nicht nur auf einer persönlichen Ebene a la "She loves you". So wie die "Bed-ins" von Yoko Ono und John Lennon ihre Friedenskampagne waren, ihr "Give Peace a Chance" ein im Hotelbett aufgenommener Ruf nach Vernunft, so lässt sich Webers Inszenierung durchaus als eine als Konzert verkleidete Friedens-Demo verstehen.

Nichts daran ist plakativ, scheinbar nichts politisch. Und doch zählt zu den eingesprengten Zitaten aus der Weltgeschichte ausgerechnet jener Satz des amerikanischen Präsidenten Richard Nixon zum Vietnam-Krieg, der die Sowjetunion ausdrücklich als Großmacht anerkannte und sie eben nicht, wie Barack Obama es mit Russland tat, zur Regionalmacht herabwürdigte. Es gibt ein paar dieser seltenen Theatermomente, in denen es doch ein bisschen wie bei der Jugendweihe ist: man denkt sich seinen Teil, die Gedanken sind frei. Bildrechte: Candy Welz

Man muss es aber auch nicht tun, man kann auch ganz bei John Lennon bleiben, denn im Grunde ist alles an diesem Abend tatsächlich eine Hommage auf diesen Ausnahmekünstler. Bis vielleicht auf den von einer KI geschriebenen und wirklich nicht sehr originellen Text im Programmheft.

Nicht zuletzt kann man auch seinen frühen Tod noch einmal betrauern. Erschossen mit 40, unfassbar. Lennon hatte mit "Double Fantasy" gerade ein neues Album am Start, er sprühte vor Plänen für seine und die Zukunft der Welt. Eine Welt in Frieden. Der Song "Just like starting over" strahlt diesen Optimismus aus, mehrfach wird er angesungen und jeweils durch einen Schuss unterbrochen.