Der Prozess gegen den Weimarer Familienrichter Christian Dettmar war immer gut besucht. Mehrfach gab es im Umfeld des Erfurter Landgerichts Kundgebungen oder Mahnwachen. Am Tag der Plädoyers gab es sogar Applaus von den Zuschauern im Gerichtssaal. Ausschließlich für die Verteidigung. Vielleicht hätte es noch mehr Beifallsbekundungen gegeben, hätte der Vorsitzende Richter nicht mit Rausschmiss gedroht. Er sagte es ruhig, aber bestimmt.

Dettmar hatte im April 2021 per Beschluss in zwei Weimarer Schulen die Maskenpflicht untersagt. Das hätte er nicht gedurft, dafür war er gar nicht zuständig, sagten später Obergerichte. Und die Staatsanwaltschaft klagte Dettmar wegen Rechtsbeugung an. Im Prozess vor dem Erfurter Landgericht ging es nicht um den Inhalt der Beschlüsse, sondern ausschließlich um deren Zustandekommen.