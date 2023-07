Zudem berichtete der Polizist, bei den Ermittlungen sei festgestellt worden, dass der Richter in seinem dienstlichen E-Mail-Postfach alle vor dem 9. April 2021 empfangenen oder gesendeten Nachrichten gelöscht habe. Seinen Beschluss hatte der Richter am 8. April 2021 an die Geschäftsstelle des Amtsgerichts Weimar übergeben. Dem Landesrechenzentrum sei es später allerdings gelungen, die gelöschten Nachrichten wiederherzustellen, sagte der Polizist. Mehrere von ihnen zeigten, dass sich der Richter in den Wochen vor dem Erlass seines Beschlusses mit anderen über seine Pläne ausgetauscht habe.