Ein Freiwilliger aus Weimar betreut die Familie auf der Flucht, deswegen sind sie nun auch hier. Über das Netzwerk der OMA bekommt sie Kontakt zu Jordan, er hilft ihr, eine Physiotherapie für die Tochter zu finden. "Es ist allein dem guten Willen aller zu verdanken, dass wir ohne Versicherung einen Termin hatten", berichtet sie.

Trauma-Bewältigung in Selbsthilfe

In dieser neuen Situation mit den Sorgen um die Familie und ihr Land hat Alexandra Kraft gefunden, anderen Frauen in ähnlicher Situation zu helfen. Im Café International der Caritas in Weimar leitet sie eine Selbsthilfegruppe, um die Traumata des Krieges und der Flucht zu verarbeiten.

Unsere Seelen sind verletzt. Ich bin wie so viele andere vom Krieg mitgenommen. Alexandra

"Wir versuchen, das aufzuarbeiten. Indem wir Resilienz entwickeln und das Bewusstsein für das, was uns jetzt hilft", sagt Alexandra. In der Ukraine arbeitete sie als Psychologin und lehrte an eine Hochschule auch selbst Psychologie. Es sei ihre Leidenschaft, sagt sie. "Diese Gruppe ist der Ort und die Zeit, unsere Gefühle zu teilen."

Alexandra will, dass ihre Kinder so schnell wie möglich wieder in die Schule gehen. Bildrechte: MDR/David Straub

In die Schule, so schnell wie möglich

Nach ihrer Registrierung bei der Ausländerbehörde in Weimar wartet Alexandra nun darauf, dass auch die Krankenversicherung für die Tochter greift. Außerdem sollen die beiden Kinder so schnell wie möglich in die Schule gehen. Die Tochter hoffe, dass sie ihr Abschlussjahr auch hier in Deutschland beenden kann.

Und auch Alexandra will dringend einen bezahlten Job finden. Zurückkehren wollen sie dennoch, sobald es wieder möglich sein sollte. "Wir wünschen uns so sehr, dass unsere Familie bald wieder vereint sein kann", sagt Alexandra.

Anders sieht es bei Nikita aus. Für ihn ist eine Rückkehr ausgeschlossen. Als Journalist und Öffentlichkeitsberater hat er mit seiner Familie im Osten der Ukraine, in Tschernihiw, gelebt. Am Morgen des Kriegsbeginns fährt er sofort mit den drei Kindern los - seine Frau arbeitet seit einigen Monaten in Dubai.

Momentan wartet Nikita auf seine Registrierung bei der Ausländerbehörde. Seine Kinder lernen bereits Deutsch in der Volkshochschule. Bildrechte: MDR/David Straub

"Ich hatte seit Monaten die Taschen gepackt, für die Kinder je eine mit Schulbüchern und eine mit Kleidung." Seine Freunde hätten ihn oft belächelt dafür - im Chaos, das an diesem Tag ausbricht, ist Nikita dafür schnell. Er fährt durch, in der Nähe von Bratislava will das Auto nicht mehr. Freiwillige sehen den Vater mit seinen Kindern und fahren sie kurzerhand die ganze Strecke bis nach Weimar, dorthin, wo Nikita entfernte Verwandte hat.

Wenn du so ein Desaster überlebst, fühlst du dich so … schuldig. Nikita Journalist aus Tschernihiw

Als Nikita von der Flucht erzählt, bricht seine Stimme ab: "Nachdem wir raus waren aus der Ukraine, habe ich kapiert, wie viele Leute ich zurückgelassen habe. Wenn du so ein Desaster überlebst, fühlst du dich so … schuldig." Später habe er gelesen, dass so etwas auch das "Überlebensschuld-Syndrom" genannt wird.

Schreie im Traum

In den Tagen nach der Ankunft in Weimar kommen sie in der Wohnung eines Weimarers unter. Sie sind eine der ersten geflüchteten Familien. Nikita versucht, Schlaf zu finden, doch das gelingt nicht immer gut. Auch bei Nikitas achtjährigem Sohn zeigen sich die Belastungen der Flucht. In den ersten Nächten habe er immer wieder im Traum geschrien.

Das Schwierigste sei gewesen, auf der Flucht ruhig zu bleiben, schildert Nikita. Damit die Kinder nicht noch verängstigter würden. Bildrechte: MDR/ David Straub

Nachdem sie die ersten zwei Wochen wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne bleiben mussten, nehmen die Kinder jetzt schon jeden Tag an Deutschkursen der Volkshochschule teil. "Sie lernen so viel schneller als wir Erwachsene", sagt Nikita. "Ich will, dass sie so schnell wie machbar in eine reguläre Schule gehen können und vielleicht sogar das Schuljahr nicht verlieren." Auch Freunde - ukrainische Geflüchtete, aber auch Leute aus Weimar - hätten die Kinder schon über Social Media gefunden.

Keine Rückkehr geplant

"Selbst, wenn der Krieg jetzt vorbei wäre, ist mehr als die Hälfte meiner Stadt zerstört. Klar, man kann es wiederaufbauen, aber mit all den Blindgängern ist es ein viel zu gefährlicher Ort - vor allem für meine Kinder", sagt Nikita. Er will so schnell wie möglich eine eigene Wohnung mieten, Deutsch lernen und eine Arbeit finden. Sein Traum ist, als Touristenführer in Weimar zu arbeiten.

Wir sind ein bisschen anders, aber wir sind Europäer und wollen uns hier integrieren. Nikita Vater von drei Kindern