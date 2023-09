Der jahrelange Streit um das Haus der Frau von Stein in Weimar geht in die nächste Runde. Die Stadt teilte am Donnerstag mit, dass sie nun die Auseinandersetzung vor Gericht sucht. Das denkmalgeschützte Gebäude gehört seit 2008 dem spanischen Investor Juan-Javier Bofill und droht zu verfallen.