"Vielfalt ist längst Realität, sie muss aber auch in allen Bereichen zur Normalität werden", heißt es in dem Bericht. Alabali-Radovan kündigte an, einen Expertenrat Antirassismus einzuberufen. Dieser solle konkrete Vorhaben vorschlagen und eine Arbeitsdefinition von Rassismus erarbeiten. Sie erklärte, Rassismus sei eine große Gefahr für die Demokratie – er greife Menschen und ihre Menschenwürde an. Sie erinnerte an die rassistische NSU-Mordserie und die Anschläge von München, Halle und Hanau.

Alabali-Radovan fordert unabhängige Polizei-Beschwerdestellen

Die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Reem Alabali-Radovan, bei der Vorstellung des Berichts Bildrechte: IMAGO / epd Nach Ansicht der Anti-Rassismus-Beauftragten müssen mehr unabhängige Beschwerdestellen eingerichtet werden, an die man sich nach rassistischer Diskriminierung etwa durch die Polizei, Vermieter oder Lehrkräfte wenden kann. In sieben Bundesländern, darunter kein mitteldeutsches, seien bereits Polizei-Beschwerdestellen für Opfer von Diskriminierung eingerichtet worden oder befänden sich im Aufbau. Unabhängige Beschwerdestellen sollten in allen 16 Ländern geschaffen werden, forderte die Beauftragte.



Nach Angaben des Bundeskriminalamtes gab es 2021 rund 22.000 rechte Straftaten, darunter 1.000 Gewalttaten. Von diesen seien zwei Drittel (600 Gewalttaten) rassistisch motiviert gewesen. Die unabhängigen Beratungsstellen für Opfer meldeten für 2021 dagegen rund 350 rassistisch motivierte Angriffe mehr.

Kritik an Friedrich Merz für "Pascha"-Äußerung