Faust in Rente und Kulturtourist in Weimar

Interessant ist das, was Kowski auf der Metaebene spielt. Da wird der alte Faust zu einem Dozenten für Germanistik, der in Rente geht. In seinem Büro in der Uni, in seiner "Studierstube", sind die Bücher schon verpackt. Nur das Neue Testament und das Buch von Nostradamus werden noch gebraucht. Zeitvertreib, bevor der Rektor die Abschiedsurkunde überreichen wird. Aber dann kommt Mephisto als quicklebendiger Pudel herein und schlägt ihm eine Reise durch die Welt vor. Und Kowski zieht sich die beige, neugekaufte Freizeitjacke über, bindet sich sehr akkurat einen grauen Schal, putzt die schwarzen Lederhalbschuhe noch einmal – dann geht die Reise los. Nach Weimar als Kulturtourist.



Aber über Leipzig, wo er in Auerbachs Keller partysüchtige Studenten erleben muss, die im Oktoberfest-Outfit Bier aus Messbechern trinken und Ballermann-Songs gröhlen. Faust, der Dozent im Unruhestand, oder auch Bildungsbürger alten Schlags, versucht, sich ganz unauffällig zwischen diese – sagen wir es heutig korrekt – "Studierenden" zu setzen, man merkt aber: Er fühlt sich unwohl; kann mit der ganzen Situation nichts anfangen. Irgendwann entdeckt er Gretchens Bild an einer Wand wie in einem Spiegel, träumt sich in die Vorstellung hinein, wie es wäre, noch einmal jung zu sein – wohl auch als junger Mensch anders zu sein als die unzivilisierte Horde, die er gerade erlebt. Bildrechte: Candy Welz

Dann taucht Gretchen auf. Sie betet allein vor einem drei Meter hohen Kreuz, das aus den Platinen von Smartphones zusammengesetzt ist, hat ein Kopftuch um, und sieht damit aus wie eine Geflüchtete aus Nahost. Black. Pause. Gretchen, eine Muslima, als Cliffhanger?!

Die Welt als Drehbühne, darüber droht ein Trumm

Die Bühne von Matthias Werner kann man sich wie eine riesige Torte auf der Drehbühne vorstellen. Die Tortenstücke sind an der Randseite offen. Man kann also reingucken in die verschiedenen Handlungsorte. Eben auch die Kirche mit dem Kreuz. Wenn in den Tortenstücken gespielt wird, werden sie auf die Vorbühne gefahren. Und danach wieder zurück auf dieses Karussell eines Lebens. In der Mitte der Drehbühne steht ein alter, knorriger Olivenbaum als Achse. Wohl auch ein Lebensbaum, der sich an einen Felsen krallt. Über ihm, an einem Hanfseil, ein tonnenschwerer Feldstein. Und man denkt natürlich die ganze Zeit: Wann fällt der auf den Lebensbaum herunter und zerstört dieses Weltsymbol? Bildrechte: Deutsches Nationaltheater Weimar / Foto: Candy Welz

Es gibt auch zwei Tortenstücke, die die Wohnungen von Margarete und ihrer Nachbarin Marthe zeigen. Bei Marthe liegen ebenfalls große Feldsteine rum. Und man fragt sich: Wird sie für die Zerstörung der Welt verantwortlich sein? Die Wände ihrer Wohnung sind gepflastert mit Bildern, die immer einen Sonnenuntergang im Meer zeigen.



Das Thema Unkultur wird hier von den Studierenden auf sogenannte bildungsferne Schichten ausgeweitet. Das ganze ist mithin auch ein Drei-Generationen-Stück: Der alte Faust noch Bildungsbürger; bei der nächsten Generation, bei Marthe, reicht es nur noch zum Kitsch; und die Jungen sind gefangen im Glauben an (a)soziale Medien, ohne jede Empathie, wenn sie mit dem Handy Gretchens sterbenden Bruder filmen statt zu helfen. Sie sind auch ohne Geist, wenn sie ständig an irgendwelchen Sportgeräten ihren Körper optimieren, was schon zum Einlass auf der Bühne zu sehen war. Die Margarete von Tahera Hashemi, einer Schauspielerin, die in Afghanistan geboren ist, ist die einzige Ausnahme, mit ihrem Stolz, wie sie eine Geflüchtete spielt, die jetzt wohl als Pflegekraft arbeitet, aber gesellschaftlich ausgegrenzt bleibt. Bildrechte: Deutsches Nationaltheater Weimar / Foto: Candy Welz

"Faust" im Dualmodus und zum Ende plakativ

Es ist ein "Faust" im Dualmodus: schwarz und weiß; "zwei Seelen, ach!" in einer Menschenbrust; ein doppelter Mephisto als Mann und Frau; der binäre Code der digitalen Welt, die uns ein Kreuz sein soll; der alte Faust, der einen durch Denksport gebildeten Geist in einem verfallenden Körper vorstellt, während die junge Generation nur Körper ist ohne Geist. Auch der junge Faust?

In der Logik dieser Inszenierung müsste er ja beides sein, trainierter Geist und trainierter Körper: ein Supermann. Aber das, was Fabian Hagen hier spielt, bleibt blass. Am Anfang, nach der Pause, ist er erst Dandy, der mit seinem Mantel mit Pelzkragen an die 1920er-Jahre erinnert. Aber dann fehlt die Szene, in der er den Konflikt mit Gleichaltrigen und Freunden austrägt, die ja als Ballermann-Monster gezeichnet sind, und ihn, ob seiner Interessen an klassischer Bildung, arrogant finden müssten? Hier im zweiten Teil wird es unterm Strich sehr plakativ, auch konstruiert, wenn sich die Jugend Masken aufsetzt, die wie Emojis aussehen, oder wenn immer noch eine Requisite auf die Drehbühne kommt, um dem Publikum zu zeigen, was dem Regieteam sonst noch so zum Thema Kulturpessimismus eingefallen ist. Bildrechte: Candy Welz

Ende einer Ära am DNT Weimar

Die Botschaft am Ende dieser Inszenierung zum Auftakt des "Faust"-Jahres der Stiftung Klassik lautet: Die Welt ist verblödet. "Faust" interessiert keinen mehr. Fällt deswegen der Stein am Ende noch auf den Baum?



Das wird hier nicht verraten. Was verraten wird, ist, dass am Ende die Zuschauer doch sehr bewegt waren und nach dreieinhalb Stunden viele aufstanden, um zu applaudieren. Das war wohl auch schon ein Dank für die elf Jahre Intendanz von Hasko Weber, für Chefdramaturgin Beate Seidel und Jan Neumann, der als Hausregisseur viele sehr gelungene Inszenierungen geschaffen hat, darunter einen herausragenden "Wilhelm Tell", tolle Sommertheater, tolle selbstentwickelte Stücke über Geburt und Tod. Bildrechte: MDR / Stefan Petraschewsky

Was hier im "Faust" wirklich überzeugt und auf jeden Fall einen Besuch lohnt, ist der erste Teil bis zur Pause, in dem es natürlich auch um die Zukunft des Kulturtourismus in Weimar geht, dem die Klientel wegbrechen wird, so die Lesart hier. Das ist bitter.



Den zweiten Teil kann man zur Zeit gut schwänzen, weil er super zusammengefasst auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Theaterplatz zu erleben ist. Da ist um das Goethe-Schiller-Denkmal eine Eisbahn aufgebaut. Für die ganze Familie mit Glühwein und Thüringer Bratwurst. Und von den Köpfen der Dichterfürsten, die bunt angeleuchtet sind, spannen sich Lichterketten wie ein Baldachin über die Eisbahn.



Wie heißt es im Vorspiel auf dem Theater? "Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen; und jeder geht zufrieden aus dem Haus." Goethe und Schiller schauen gnädig – sie sind jetzt auch Schirmherren und Deko für einen vorweihnachtlichen Spaß.