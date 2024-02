Geplantes Ortsnamenbuch Forschungsprojekt fragt: Wie sah das alte Thüringen aus?

21. Februar 2024, 13:50 Uhr

An der Uni Jena ist ein Projekt gestartet, das Namen von alten Siedlungen und Ortschaften in Thüringen sammelt. So wollen die Forschenden einerseits mehr über die deutsche Sprache lernen, aber auch die Geschichte Thüringens mehr erkunden. Dabei ist vor allem interessant, warum Siedlungen einstmals aufgegeben wurden. Für das Projekt sammelt das Team zahlreiche mittelalterliche Urkunden und andere Quellen. Die Erkenntnisse sollen später in einem sogenannten Ortsnamenbuch veröffentlicht werden.