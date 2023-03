In Weimar sollen perspektivisch drei Kindergärten schließen. Bei einer Tagung des zuständigen Fachausschusses stellte die Verwaltung entsprechende Pläne vor.

Die Vielfalt an Kindergärten soll in Weimar trotz der geplanten Schließungen erhalten bleiben. (Symbolfoto: Archiv) Bildrechte: IMAGO / Sven Simon

Vorgeschlagen wird demnach, die Kindergärten " Am Goethepark " (AWO), " Benjamin Blümchen " (JUL) und " Zwergenschloss " (HTG) zu schließen. Der Kindergarten " Sonnenhügel " (Diakonie) soll seine Kapazität auf 70 Plätze verringern.

Dabei werde angestrebt, dass alle Kinder bis zum Schuleintritt in den Kindergärten bleiben können, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Die Verantwortlichen seien schon informiert worden. Die Angestellten der betroffenen Einrichtungen würden andernorts dringend gebraucht.

Hintergrund für die Schließungspläne ist die sinkende Zahl an Kindern. Wie Bürgermeister Ralf Kirsten mitteilte, sind hunderte Plätze in der Stadt frei. Für das Jahr 2028 rechnet Weimar mit einem Überschuss an 800 Kita-Plätzen. Es werde zudem immer schwerer, die Einrichtungen bei steigenden Kosten zu finanzieren und ausreichend Erzieherinnen und Erzieher zu finden.