Am Mittwoch war bekannt geworden, dass Unbekannte sieben Bäume abgesägt haben, die an die Opfer von Buchenwald erinnern sollen. Die Bäume waren den getöteten Kindern von Buchenwald sowie sechs namentlich genannten Häftlingen gewidmet, wie der Sprecher der Gedenkstätte, Rikola-Gunnar Lüttgenau, mitteilte.

Außerdem sei festgestellt worden, dass Unbekannte auf einem Wegweiser in der Gedenkstätte den Hinweis auf Aschegräber zerkratzten, in denen die Nationalsozialisten 1944/45 die verbrannten Toten aus dem Krematorium abkippten.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) kündigte an, sich an der Neupflanzung zu beteiligen. "Aber diese feige Tat schmerzt", erkärte Ramelow am Donnerstag auf Twitter. "Wenn Bäume abgesägt werden, weil man die Erinnerung an die Gräueltaten auslöschen will, dann begeht man die Tat erneut."