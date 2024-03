Wie es weiter hieß, liegt auch gegen Olga Karatch ein Haftbefehl vor. Laut Oberbürgermeister Peter Kleine wird der Menschenrechtsaktivistin unter anderem die Gründung einer extremistischen Organisation vorgeworfen. Ihr drohen bis zu 22 Jahre Haft in Weißrussland. Die Stadt wolle nun Unterstützung bei der deutschen Botschaft in Litauen einholen, wo sich Karatch derzeit aufhalte. Man sei mit ihr in unmittelbarem Kontakt, so Kleine. Olga Karatch erhielt Ende 2022 den Weimarer Menschenrechtspreis für ihre Leistungen als Friedensaktivistin und Gründerin der Menschenrechtsorganisation "Nash Dom".