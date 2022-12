Irina Scherbakowa und Olga Karatch haben sich in dieser Woche erstmals kennengelernt, als sie sich in das goldene Buch der Stadt Weimar eingetragen haben.

Engagement für junge Menschen in Belarus

Olga Karatch erzählt, dass sich ihre Organisation vor allem für Kinder und Jugendliche einsetzt, die wegen kleiner Verbrechen in Belarus lange Haftstrafen in Gefängnissen verbüßen müssen. Zudem engagiert sich Olga Karatch in der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Auf der Terroristenliste steht sie deshalb, weil ihr vorgeworfen wird, im Auftrag von Angela Merkel die Sprengung eines militärischen Anlage in Belarus zu planen.

Seit Jahren kämpft Karatch als Oppositionelle - hier 2021 bei einer Demonstration in vor der russischen Botschaft in ihrer Wahlheimat Vilnius (Litauen). Bildrechte: IMAGO / Scanpix

Wie schnell und unbegründet solche Vorwürfe erhoben und wie willkürlich Menschen in Belarus ins Gefängnis gesteckt werden, wird aus ihren Erzählungen deutlich. Dass sie nun den Menschenrechtspreis in Weimar erhält, sei ihr in diesem Jahr besonders wichtig. Damit deutlich werde, dass auch in Belarus für Menschenrechte und gegen den Krieg in der Ukraine gekämpft wird.

Memorial-Mitbegründerin fühlt sich Weimar verbunden