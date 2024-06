Von Algerien nach Weimar - Mouloud Allek findet Thüringen toll

Der Anfang war nicht so einfach. Ich hatte meinen Beruf in Algerien, meine Position als Moderator bei Radio National Algier. Da hat sich die Frage gestellt, was mach ich hier?

Schnell konnte Mouloud Kontakte zum Weimarer Bürgerradio Radio Lotte knüpfen. Es folgten deutsch-französische Sendungen, die er produzieren durfte. Auch dadurch konnte er sein Deutsch verbessern. Nach einem weiteren Studium an der Bauhaus Universität und der Sorbonne in Paris hat der 44-Jährige das Lehren für sich entdeckt. In Mellingen bei Weimar unterrichtet Mouloud nun Französisch und Ethik am Feininger Gymnasium.