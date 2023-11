Überspitzt gesagt hören wir eigentlich schon lange immer wieder dasselbe und merken es gar nicht. Das beste Beispiel sind die 36 Pop-Songs, die die australischen Comedians "The Axis of Awesome" in einem Video zusammengestellt haben. Was die Hits alle gemeinsam haben sind die D-Dur-, A-Dur-, H-Moll- und G-Dur-Akorde.