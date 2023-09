"Ich war verzweifelt, denn ich weiß nicht wohin. Die Wohnung ist gekündigt und alle Sachen sind verschenkt." Nun sucht Andreas Grünwald eine Bleibe. "Es sollte eine Wohnung in Parterre oder mit einem Fahrstuhl sein. Ich bin nicht mehr so gut zu Fuß. Außerdem will ich mir einen Senioren-Roller anschaffen. Für den sollte auch Platz und eine Lademöglichkeit da sein."

Die Ansprüche von Andreas Grünwald sind bescheiden. In Weimar möchte er bleiben und dann minimalistisch leben. "Ich werde keinen Besitz mehr anhäufen. Die Zeiten sind vorbei. Kaufe ich mir mal ein Buch, gebe ich es danach in den öffentlichen Bücherschrank. Außerdem will ich gesünder leben, kein Alkohol, und mir Zeit beim Essen lassen. Das habe ich mir vorgenommen."

Am 22. August hat Andreas Grünwald von seiner neuen Diagnose erfahren und er feiert diesen Tag wie seinen zweiten Geburtstag. "Ich habe einen Lottoschein mit diesen Zahlen ausgefüllt. Leider war nicht eine Einzige davon richtig."