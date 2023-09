Am Ende verließ er das Hospiz, um in einem Wald zu sterben. Aber er rief doch einen Notarzt an - und die Ärzte im Weimarer Hufeland-Klinikum stellten eine neue Diagnose. "Sie sagten, ich könne locker noch ein bis zwei Jahre leben. Das war natürlich eine Freude", erinnert er sich - und an die Sorge, wie er sich nun wieder eine Wohnung und alle andere Habseligkeiten beschaffen musste.