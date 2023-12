In Weimar haben mehr als 20 Jugendliche Böller und Raketen wild abgefeuert. Wie die Polizei mitteilte, wurde am Freitagabend Verstärkung zum Goetheplatz angefordert.

Silvester-Böller und -Raketen dürfen zwar schon verkauft, aber nur zu Silvester und Neujahr verwendet werden - und das nicht überall. Verboten ist das Abbrennen von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie Reet- und Fachwerkhäusern. In einigen Thüringer Städten gilt zudem ein Böllerverbot in der Altstadt.