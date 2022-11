Der Weimarer Stadtrat soll im Frühjahr ein zweites Mal über den sogenannten Radentscheid abstimmen. Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) kündigte an, einen neuen Versuch starten zu wollen. In einer ersten Abstimmung war die Initiative durchgefallen.



Mit dem Radentscheid werden unter anderem der Bau einer Fahrradstraße nahe der Weimarer Innenstadt, mehr Stellplätze für Fahrräder und sichere Radwege in der Stadt gefordert.