Regen, Überschwemmungen, schwierige Routen: Bei der diesjährigen Rallye Dakar kamen Fahrer, Teams und die Technik an Grenzen. Die 45. Ausgabe fand das vierte Mal in Saudi-Arabien statt. 409 Teilnehmer – 159 Autos, 139 Motorräder und 55 Lkw waren in der Wüste unterwegs. Und in einem dieser Fahrzeuge saß der Thüringer Sten Fischer, seines Zeichens Koch und Chef des Dorotheenhofs in Weimar.