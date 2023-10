Bereits am Wochenende hatte die Polizei in Ostthüringen vor Diebstählen auf Parkplätzen gewarnt. In Zeulenroda-Triebes und Weida hatten Diebe auf Parkplätzen ihre Opfer sogar aktiv aus ihren Fahrzeugen gelockt und dann bestohlen. Dabei arbeiteten die Täter immer zu zweit.