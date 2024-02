Fünfzehn Monate nach dem Tod des ehemaligen Fußballpräsidenten von Eintracht Frankfurt, Rolf Heller, liegt das erweiterte Gutachten vor. Es werde derzeit von der Staatsanwaltschaft ausgewertet, teilte Oberstaatsanwalt Hannes Grünseisen MDR THÜRINGEN mit. Nach Zweifeln von Angehörigen an einem natürlichen Tod Hellers in Weimar hatte die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen.

Heller war im Oktober 2022 in seiner Wahlheimat Weimar mit 79 Jahren verstorben. Nach der Obduktion seiner Leiche seien deutliche Anzeichen für "ein mögliches Fremdverschulden" erkannt worden, hieß es damals. Hellers Leichnam sollte eigentlich wenige Tage nach seinem Tod Ende Oktober eingeäschert und beigesetzt werden. Die Behörden stoppten die Vorbereitungen und setzten eine Obduktion in der Rechtsmedizin an. Die Staatsanwaltschaft beauftragte medizinische Zusatzgutachten.